경기도 내 유통 알루미늄 용기류 '안전'…납,카드뮴 기준치 이하

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 유통되는 알루미늄 재질의 식품 용기류가 납 등 유해금속으로 부터 안전한 것으로 조사됐다.

경기도보건환경연구원은 지난 5월부터 8월까지 도내 유통되는 알루미늄 재질의 냄비(36건), 그릇(14건), 일회용 용기(21건), 포일(6건), 프라이팬(3건) 등을 대상으로 납, 카드뮴 등 유해금속 안전성을 조사한 결과 모두 기준에 적합한 것으로 나타났다고 28일 밝혔다.

검사 결과 80건에서 납, 카드뮴, 니켈, 6가 크롬, 비소가 모두 기준치 이내로 검출됐다.

알루미늄 냄비의 경우 ▲납 0 mg/L(기준치 0.4 mg/L 이하) ▲카드뮴과 6가크롬 0 mg/L(기준치 0.1 mg/L 이하) ▲니켈 0.01 mg/L(기준치 0.1 mg/L 이하) ▲비소 0 mg/L(기준치 0.2 mg/L 이하) 등이었다.

아울러 염도와 산도가 높은 음식을 알루미늄 용기에 보관할 때 조리기구로부터 식품으로 알루미늄 이행량도 조사한 결과 간장 고추장아찌와 피클을 알루미늄 일회용 용기에 3일간 보관 시 알루미늄의 식품으로 이행량은 간장고추장아찌는 보관개시일 3.9 mg/kg에서 3일째 6.9 mg/kg로 180% 증가했다.

또 피클은 보관개시일 5.7 mg/kg에서 3일째 9.1 mg/kg로 160% 증가했다.

다만 국내 및 국제식품규격위원회(CODEX)에서 정하고 있는 알루미늄 함유 식품첨가물의 사용기준을 참고했을 때 이행된 양은 안전한 수준이었다.

오조교 경기도보건환경연구원장은 "식품 중 염 또는 산의 양에 따라 알루미늄의 이행량이 달라질 수 있으므로 알루미늄 재질 조리기구를 안전하게 사용하려면 염도 및 산도가 높은 식품을 오래 보관하지 않는 게 좋다"고 조언했다.

