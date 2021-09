최근 국내 휘발유 가격이 꾸준히 오르며 3년 만의 최고점인 1600원대를 유지하고 있는 28일 서울 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.