SK이노베이션은 미국 배터리 사업 확장을 위해 5조1175억원을 투자할 예정이라고 28일 공시했다.

투자는 미국 포드사와의 합작 법인 설립 및 배터리 신규 공장 투자 등을 통해 추진된다. 투자 기간은 오는 10월부터 2027년 12월까지다.

