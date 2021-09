경기도, "참가 비용 전액 지원"‥ '온라인 '자카르타 국제 전시회' 개막

동남아 수출기업 대상 전시회 참가비, 콘텐츠 제작비, 통역비 등

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도내 유망 중소 수출기업들을 위해 온라인으로 동남아시아 시장 판로개척을 돕는다.

28일 도에 따르면, 이날 개막하는 온라인 자카르타(인도네시아) 국제 프리미엄 소비재 전시회에 참가하는 수출기업 10개 사를 대상으로 참가비, 통역비, 온라인 홍보물 제작비 등 전시회 참가 비용 전액을 지원한다.

주요 대상 품목은 생활용품, 화장품, 패션의류 및 액세서리, 유아용품, 사무용품, 식품, IT 및 전자기기 등 소비재다.

오는 10월 5일에는 참가기업과 현지 바이어들 간의 1:1 화상상담을 진행할 계획이다. 아울러 현지 도심 대형몰인 '자카르타 끌라빠가딩 롯데마트'에 부스 형태로 입점하는 '오프라인 홍보관'도 운영한다.

이 밖에도 참가기업들에는 ▲(영·인니) 온라인 홍보 카탈로그 ▲현지 제품 시장보고서 ▲현지 유명 인플루언서를 활용한 마케팅 등의 프로그램을 지원할 예정이다.

