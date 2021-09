'위드 코로나' 도입되나…김 총리 "10월中 실천 로드맵 마련"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 도입을 위해 내달 중 실천방안을 만들겠다고 밝혔다.

27일 국무조정실에 따르면 김부겸 국무총리는 이날 문재인 대통령과 주례회동을 가진 자리에서 "수용성 있는 단계적 일상 회복 방안 마련을 위해서는 지금부터 철저한 준비가 필요하다"며 "국민 여론을 듣고 10월 중 실천 로드맵을 만들도록 하겠다"고 보고했다. 이를 위해 총리 중심으로 '코로나19 일상회복위원회(가칭)'을 구성하기로 했다.

김 총리는 "국민이 적극적으로 협조해 준 덕분에 '전 국민 70% 1차 접종' 목표를 무난히 달성했다"며 "10월 중 전국민 70% 2차 접종 목표도 최대한 조기 달성할 수 있도록 노력하겠으며, 백신 물량도 충분히 확보됐다"고 말했다.

정부가 위드 코로나 도입을 준비하는 데에는 백신접종률이 높아짐에 따라 방역수칙을 일부 완화해도 된다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 다만 지난 추석연휴 이동량 증가에 따라 최근 코로나19 일일 확진자 수가 폭증한 것은 변수다. 구체적 도입 시기는 당분간 확진 추이를 지켜본 뒤 결정할 것으로 전망된다.

