브이티지엠피, ‘시카 라인’ 일본 전역 오프라인 스토어 확장

[아시아경제 장효원 기자] 브이티지엠피 화장품 사업 부문 브랜드 브이티코스메틱은 일본 유명 버라이어티 샵 ‘프라자(Plaza)’ 프로모션을 시작으로 현지 소비자들과 접점 강화를 통한 일본 내 오프라인 스토어 확대 공략에 나선다고 27일 밝혔다.

프라자는 일본 내 ‘로프트(LOFT)’, ‘도큐핸즈(TOKYU HANDS)’와 함께 화장품과 생활잡화를 판매하는 일본 3대 버라이어티 스토어로써 일본 전역에 매장이 분포돼 있으며, 까다로운 입점 조건과 높은 품질의 제품을 취급하는 것으로 유명하다.

브이티코스메틱은 프로모션 기간에 맞춰 일본 프라자 전 매장에서 피부진정과 보습 효과에 탁월해 일본 소비자들에게 사랑받았던 ‘시카 마일드 토너패드’와 ‘시카 스킨’, ‘에멀전 15ml’로 구성된 화장품 세트를 선보일 계획이다.

아울러 독자 성분 '시카히알로-젠™' 첨가로 더욱 강화된 기능성 라인업 ‘프로 시카 스팟 팻치’, ‘시카 나이트 립 마스크’ 2종도 2000개 이상 매장을 보유한 일본 최대 드러그스토어 ‘웰시아(Welcia)’ 등에 신규 런칭할 예정이다.

현재 브이티코스메틱은 도쿄 시부야, 신주쿠, 오모테산도를 비롯해 전국 131개 점포를 운영 중인 ‘로프트'와 ‘프라자’, ‘웰시아’ 등 일본 주요 버라이어티스토어 및 드러그스토어에 화장품을 전개하고 있으며 지속적으로 오프라인 시장 확대와 마케팅을 강화하고 있다.

한편 브이티코스메틱은 일본 대표 온라인 쇼핑몰 ‘큐텐’과 ‘라쿠텐’의 9월 메가할인행사 판매금액이 전년 동월 대비 4배 이상 크게 증가하는 등 일본 소비자들 사이에서 핫 아이템으로 인기몰이를 하고 있다.

브이티코스메틱은 일본 오프라인 매장 진출 확대와 관련해 “일본 대표 온라인 쇼핑몰 큐텐재팬 메가와리 종합 1위라는 명성과 높은 판매 실적을 바탕으로 일본 현지 경쟁력 강화를 넘어 글로벌 브랜드로 도약할 것”이라고 강조했다.

