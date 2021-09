넥슨, '히트2' 국내 및 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 자회사 넷게임즈에서 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘히트2(HIT2)’의 국내 및 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

그동안 ‘프로젝트XH’라는 이름으로 개발 중이었던 히트2는 넷게임즈의 대표 지식재산(IP) '히트'를 활용한 게임으로, PC와 모바일에 최적화된 크로스플랫폼을 지원한다. 판타지 월드에서 즐길 수 있는 대규모 전투와 유저들 간의 상호작용을 제공하는 것이 특징이다.

넥슨은 이번 계약으로 히트2의 글로벌 서비스 판권을 확보하고, 국내 및 글로벌에서 MMORPG 시장 공략에 나선다.

이정헌 넥슨 대표는 "넷게임즈만의 RPG 성공 방정식을 바탕으로 히트2가 새로운 흥행 신화를 이어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 2016년 넷게임즈에서 선보인 모바일게임 히트는 누적 2500만 다운로드를 기록하고 대한민국 게임대상을 수상하는 등 국내 및 글로벌 시장에서 흥행을 이끈 바 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr