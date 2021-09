중국, 헝다 파산 위기?…"미국 너희 걱정이나 해"

中 관영매체, 연방정부 디폴트는 헝다그룹과 차원이 다르다"며 비꼬아

헝다, 하이난항공ㆍ바오상은행ㆍ화룽자산그룹 방식으로 처리될 것

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 매체가 헝다그룹 파산 위기에 빗대어 미국의 국가 부도 위기나 잘 넘기라고 비꼬았다.

글로벌 타임스는 칼럼을 통해 글로벌 금융시장에서 2개의 채무불이행(디폴트) 사태가 거론되고 있다면서 미국 연방정부의 디폴트 임박이 그중 하나라고 27일 보도했다. 이 매체는 헝다그룹의 채무불이행 위기는 한 국가의 개별 기업의 문제에 국한되지만 미 연방정부의 채무불이행은 차원이 다른 국가 문제라고 지적했다.

글로벌 타임스는 헝다그룹 자금난에 대해 중국의 부동산 개발업체가 전기자동차를 만들고, 프로 축구 구단을 운영하는 등 무분별한 사업 확장을 하다가 자금난에 직면한 개별 기업 문제에 불과하다고 선을 그었다.

하지만 금융시장에 주는 충격이라는 측면에서 미 연방정부 채무불이행은 차원이 다르다고 설명했다. 이 매체는 재닛 옐런 미 재무장관이 취임후 8개월 동안 미 연방정부 부채 법정 한도를 늘리기 위해 노력했지만 여전히 성과를 내지 못하고 있다고 꼬집었다. 실제 미 연방 정부의 부채는 법정 한도인 28조7800억 달러를 초과한 상태로, 부채 한도를 증액하지 않으면 미국은 다음 달 중 국가 부도 사태에 직면할 수 있다.

글로벌 타임스는 옐런 장관의 노력이 실패할 경우 전 세계 글로벌 시장에 재앙이 닥칠 수 있다고 경고했다. 이 매체는 미국 언론 보도를 인용, 옐런 장관이 미국 의회에 연방정부의 디폴트가 세계 금융 시장을 뒤흔들고, 경제 성장을 둔화시킬 것이라는 경고성 서한을 보냈다고 전했다. 앞서 옐런 장관은 JP모건, 뱅크 오프 아메리카, 골드만 삭스 등 미국 주요 금융회사의 최고경영자(CEO)들과 만나 연방 정부 디폴트 영향에 대해 논의했다고 덧붙였다.

글로벌 타임스는 금융 시장 전문가들의 말을 인용, 미 연방 정부가 부채 법정 한도를 증액하지 못할 경우 15조 달러의 자산이 증발하고, 600만개 이상의 일자리가 사라지는 등 2008년 글로벌 금융위기 때 보다 더 큰 위기가 닥칠 수 있다고 우려했다.

이 매체는 그러면서 지난 21일 미 매체들의 헝다그룹 파산 위기 보도를 언급했다. 미 매체들이 지난주 중국 한 부동산 개발업체의 채무불이행 가능성을 보도하면서 중국 부동산 시장 전체로 전이될 수 있다는 기사를 쏟아냈다면서 불만을 표출했다.

헝다그룹 본사 있는 광둥성(省)과 선전(심천)시는 여타 다른 성ㆍ시보다 재정이 충분하다고 밝혔다. 만약 지방 정부가 헝다그룹의 자금 지원을 거부, 헝다그룹이 최종 부도 처리된다고 해도 중국 금융시장 시스템에 문제가 발생하지 않는다고 강조했다.

또 광둥성과 선전시가 헝다그룹 부채 문제에 서두르지 않을 것이라고 전망했다. 헝다그룹의 부실 책임이 회사 주주와 경영진에 있는 만큼 자구 노력이 먼저라는 것이다. 헝다그룹이 중국 전역에서 진행중인 아파트 개발 프로젝트 매각 작업에 착수하는 등 자구노력에 들어갔다고 전했다.

이 매체는 중국 금융당국이 지난해 선제적으로 부동산 기업의 부채관리 방안을 제시, 대부분의 중국 부동산 개발 기업들이 그 기준을 준수하고 있다고 강조했다.

실제 지난해 중국 중앙은행인 인민은행과 도시농촌건설부는 ▲선수금을 제외한 자산부채비율 70% 미만▲순부채비율(부채에서 유동자산을 뺀 후 자본으로 나눈 비율) 100% 미만▲단기부채 대비 현금성비율 100% 초과 등 부채관리를 위한 기준을 마련, 2021년1월1일부터 시행하겠다고 경고한 바 있다. 헝다그룹의 경우 이 3가지 조건을 모두 충족하지 못해 금융권의 자금 지원이 중단됐다.

이 매체는 헝다그룹 향후 처리 방안에 대해 바오상은행과 하이난항공, 화룽자산그룹과 같은 방식으로 처리될 것으로 전망했다. 이들 기업은 자산매각 등 구조조정, 대주주 지분 소각, 출자전환 등 대주주 교체 방식을 통해 생존한 바 있다.

