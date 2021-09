12~17세 백신 10월18일부터 접종…개별예약·부모 동의 있어야

16~17세 백신 예약 10월5일부터, 접종 18일부터

12~15세 예약 10월18일부터, 접종 11월1일부터

개별 인터넷·전화예약, 접종 때 부모 동의서 제출해야

시험 일정 겹치지 않도록 접종 기간 4주 부여

[아시아경제 한진주 기자] 초등학교 6학년부터 고등학교 2학년에 해당하는 12~17세 소아·청소년 백신 접종이 10월부터 시작된다.

27일 교육부는 질병관리청의 결정에 따라 2004~2009년생 277만명의 백신 접종을 10월18일부터 시작한다. 16~17세는 10월18일부터, 12~15세는 11월1일부터다.

고3의 경우 학교에서 접종 여부를 조사해 명단을 넘겨 백신접종센터에서 단체 접종을 했지만 12~17세 청소년은 개별적으로 원하는 접종 장소를 예약해야 한다. 보호자와 협의해 동의를 얻었다면 사전예약 기간에 코로나19 예방접종사전예약시스템에 접속해 원하는 지역 의료기관으로 접종을 예약하면 된다.

백신예약 10월5일부터…접종 일정은 4주간

예약과 접종은 연령별로 구분해 진행한다. 백신접종 사전예약 일정은 ▲16~17세(2004~2005년생) 10월5일 오후 8시부터 10월29일 오후 6시까지 ▲12~15세(2006~2009년생) 10월18일 오후 8시부터 11월12일 오후 6시까지다. 학교 밖 청소년도 동일한 기간에 진행한다.

1차 접종 일정은 ▲16~17세 10월18~11월13일 ▲12~15세 11월1~27일까지다. 출생 연도를 기준으로 접종을 진행하기 때문에 2010년생인 초 6학년은 접종 대상에서 제외된다. 2차 접종 일정은 추후 안내할 예정이다.

교육부 관계자는 "화이자 백신의 1·2차 접종 간격은 3~6주로 현 시점에서는 3주 간격을 두고 2차접종까지 추진할 예정"이라며 "코로나19 백신 접종 참여율은 예측하기가 어렵지만 이전에 독감 백신접종 참여율은 60~70% 수준이었다"고 말했다.

12~17세 소아·청소년이 백신을 접종하려면 보호자 동의가 필요하다. 접종을 받을 때 보호자 동의서를 지참해야 한다. 사전예약은 홈페이지에서 진행하지만 인터넷 사용이 어려운 경우 1339로 전화예약도 가능하다. 보호자가 콜센터에서 대리예약하는 것도 가능하다. 잔여백신 접종도 허용되지만 공식 접종시기인 10월18일 이후부터, 화이자 백신으로만 접종할 수 있다.

백신 접종 후 2일까지 출석인정

개인별 접종을 진행하는만큼 접종 기간에도 학사 운영은 기존 거리두기 단계에 맞춰서 이뤄진다. 접종을 받은 당일, 다음 날, 접종후 2일까지 출석 인정으로 처리된다. 접종 후 2일은 휴일을 포함해 계산하기 때문에 금요일에 접종했고 이상반응이 없을 경우 월요일부터 학교에 가면 된다. 접종 후 3일이 지나서도 이상반응이 있을 경우 의사 진단서(소견서)를 첨부하면 질병 사유로 인한 출결로 처리된다.

교육부는 접종 기간으로 4주를 부여한만큼 중간·기말시험 일정과 겹치지 않도록 접종을 예약하도록 권장했다. 다만 시험 일정과 겹칠 경우 시도별 학업성적관리지침과 학교의 학업성적관리규정에 따라 인정점을 부여한다. 평가 기간에 백신을 접종할 경우 접종 후 1일과 2일째에도 의사 진단서 등 확인이 필요하며 서류를 제출해야만 출석 인정으로 처리된다.

교육부는 추석 이후 확진자가 급증하는 추세지만 현행 거리두기 단계에 따른 학교 밀집도 기준을 유지하겠다는 입장이다. 교육부 관계자는 "일시적으로 확진자가 늘어나는 상황에 대해 교육부도 방역당국과 협력하면서 예의주시하고 있다"며 "전면등교와 관련해서는 거리두기 단계에 따른 등교계획이므로 현재의 계획을 유지할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr