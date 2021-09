[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 세우글로벌 세우글로벌 013000 | 코스피 증권정보 현재가 2,470 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,470 2021.09.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일세우글로벌, 주식 매매거래 정지세우글로벌, 커뮤니티 활발... 주가 -5.74%. close =개선 계획 이행 여부에 대한 심의 결과 상장 유지 결정...27일 매매거래정지 해제

◆ 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 41,700 전일대비 850 등락률 +2.08% 거래량 11,443 전일가 40,850 2021.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일신세계건설, 1454억원 규모 대전 주상복합 신축공사 체결 close =월송홀딩스로부터 883억 규모 서울 마포구 도시정비형 재개발 신축공사 수주

◆ 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 1,950 등락률 -6.96% 거래량 6,659,140 전일가 28,000 2021.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株 close =삼성전자로부터 1조2485억 규모 산업환경 상부서편 마감공사 수주

◆ 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 31,950 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 217,407 전일가 31,900 2021.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언![e공시 눈에 띄네] 코스피-28일러시아 코로나19 백신 ‘스푸트니크 라이트’ 승인… 휴온스글로벌·휴메딕스 관심 close =방규호 사이외사 재선임

