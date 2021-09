서울 서남권 첫 공립 '서서울미술관' 내년 3월 착공…2024년 개관 목표

지역 간 문화격차 해소 기대…사전 프로그램 개최

[아시아경제 임철영 기자] 서울 서남권 최초 공공미술관인 서울시립 ‘서서울미술관’이 내년 3월 착공한다. 2024년 개관 목표다.

27일 서울시는 연면적 7342㎡ 규모로 금천구청역 앞 금나래중앙공원 안에 '서서울미술관'을 조성한다고 밝혔다. ‘공원 속 미술관’이자 문화시설이 상대적으로 부족한 서남권에 처음 건립되는 공공미술관으로, 지역 간 문화격차를 해소할 전망이다.

서울시는 올해 6월 국제지명 설계공모를 통해 최종 당선작 'Museum of Daily Life(김찬중 작)'을 선정했으며 현재 건축 설계와 미술관 운영에 대한 각계 전문가들의 의견을 반영해 설계를 진행 중이다.

이에 앞서 서울시는 ‘서서울미술관’을 미리 만나보는 자리로 사전 프로그램 '경계에서의 신호'를 28일부터 11월 7일까지 남서울미술관에서 개최한다. 예술가와 전문가, 그리고 서서울미술관이 건립될 지역사회가 참여해 ‘지역과 미디어’를 주제로 다양한 실험을 선보인다.

국내외 작가 총 20명(팀)이 참여해 설치미술, 사진, 사운드, 영상, AR 등 다양한 매체의 작품을 선보인다. 문화적인 관점에서 한국의 근현대사와 서남권의 지역적 맥락을 이해하고, 도시 공간과 미술관의 상호작용을 고찰해보는 심포지엄과 워크숍도 열린다. 예술가가 진행하고 고등학생 등 일반시민이 참여하는 융복합 예술교육 프로그램도 열린다.

사전 프로그램 경계에서의 신호는 설치, 사진, 사운드, 영상, AR 등의 다양한 매체의 작품이 선보이는 전시와, 작가가 진행하는 시민참여프로그램 ‘다매체 연구실’, ‘예술가 수업’으로 구성된다. '다매체연구실'에는 총 9개의 공공·교육 프로그램이 마련돼 있다. 서서울미술관이 추구하는 공공성을 실험하는 자리로 전시와 연결선상에 있는 지역과 미디어라는 화두 아래 다양한 분야의 전문가들이 참여하여 심포지엄과 워크숍을 개최한다.

'예술가 수업'은 건립 예정의 미술관이 추구할 교육 방향에 대한 사전 연구로, 예술가가 주체가 되어 진행하는 가족, 일반인, 청소년 참여 프로그램이다. 서서울미술관의 교육적 비전을 미리 엿볼 수 있는 청소년 참여 프로그램은 서울미술고등학교의 방과후 수업과 연계하여 열리며, 일반인 프로그램은 시립미술관 홈페이지의 링크에서 신청 가능하다.

내년에는 서울시립미술관 서소문본관에서 아시아 각 지역의 미술관, 기관, 단체와 긴밀한 네트워크를 구축 확장하고, 매년 국내외 전문가 초청 전시·워크숍 등 다양한 국제 교류 프로젝트를 진행할 예정이다.

주용태 서울시 문화본부장은 “두 번째를 맞은 서서울미술관 사전프로그램은 미래형 미술관인 서서울미술관의 개관프로그램을 대비한 사업의 출발점들을 마련할 것”이라면서 “예술가, 전문가, 지역사회가 참여하여 ‘지역과 미디어’를 주제로 한 다양한 실험을 선보이고, 미술관의 새로운 모델을 제안할 것으로 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr