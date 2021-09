"글로벌 은행들은 공동점포를 점포 폐쇄 대안으로 활용중"

[아시아경제 박선미 기자] 점포 폐쇄가 진행 중인 국내 은행권이 점포 운영의 효율화에 대해 고민하고 있는 가운데 글로벌 은행들은 이미 협업 기반의 공동점포 운영을 대안으로 삼고 있는 것으로 나타났다.

26일 하나금융경영연구소에 따르면 권용석 연구위원은 최근 '은행 점포 폐쇄 대안으로 등장한 공동점포' 보고서에서 "영국에서는 2019년 중소기업, 소호 대상의 공동점포 ‘비즈니스 뱅킹 허브’에 이어 2021년 4월부터 일반고객 대상의 ‘뱅크 허브'를 2개 지역에서 시범운영 중"이라며 "각 허브의 5개 은행은 1주일 중 하루씩 순서대로 대면서비스를 제공하며, 입금 및 지급 등 간편업무는 허브가 위치한 우체국에서도 처리 가능하다"고 소개했다.

권 연구위원은 "일본에서도 지방은행인 치바은행이 다이시은행, 무사시노은행 등과 협약을 통해 영업점을 공동으로 운영해 커버리지 확대 및 지역사회 기반을 유지하고 있다"며 "지방은행은 은행간 제휴를 통해 지역사회 내 금융접근성을 유지하는 한편 동경

미나토구 등 도심에서는 공동점포로 임차비용을 절감할 수 있다"고 설명했다.

공동점포는 저비용으로 디지털 소외계층의 기존 고객 유지·보호에 장점을 갖고 있다. 은행의 경영 독립성 및 고유브랜드를 유지하면서 기존 고객기반을 대상으로 영업하기 때문에 인수합병 등 기업경영 통합과는 차이가 있다. 또한 백오피스 업무를 공동으로 관리하고 임차료를 절감하는 등 저비용으로 오프라인 채널을 운영해 디지털 소외계층의 금융접근성을 유지하는 장점도 존재한다. 권 연구위원은 "다만, 점포 관리 책임 소재가 불분명하고 입점 은행간 상품 비교를 통한 경쟁으로 영업환경이 악화될 수 있다는 우려도 상존한다"고 전했다.

국내은행도 비용 절감과 금융소비자 보호 방안으로 공동점포 검토가 필요한 상황이다. 실제로 최근 하나은행과 산업은행은 업무협약을 통해 영업점·ATM을 공유하며 소비자의 금융접근성을 제고하는 협업모델 구축한 바 있다.

권 연구위원은 "비대면 거래 확대, 인터넷전문은행 출범과 빅테크 등의 시장진입으로 점포 효율화에 나선 가운데, 시중은행 점포수는 2013년 이후 지속적인 감소추세에 있다"며 "향후 국내은행들은 점포 효율화 흐름 속에 비용 절감과 금융소비자 편의를 함께 실현하는 공동점포 운영 방안을 검토할 필요가 있다"고 조언했다.

