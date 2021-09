추미애 “아들 퇴직금 50억…아버지 곽상도 아니었다면 불가능”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 추미애 전 법무부장관은 26일 곽상도 국민의힘 의원 아들이 화천대유자산관리에서 퇴직금 명목으로 약 50억원을 받았다는 보도에 대해 “곽상도의 적은 곽상도”라고 비판했다.

추 전 장관은 이날 오전 자신의 페이스북에 “자신의 아들은 월급이 고작 200~300만원에 불과했다고 큰소리쳤던 곽 의원 아들이 화천대유로부터 받은 돈은 50억 원”이라며 “아버지가 곽 의원이 아니었다면 로또형 지급이 가능했을 리 없다”고 지적했다.

이어 “곽 의원은 가족 특혜 감별사를 자처했다”며 “공모에 의한 예술 지원금도 대통령 백이라 몰아갔던 그다. 단순히 대통령 아들이라는 이유로 세상으로부터 인정받은 예술 재능도 부정했던 사람”이라고 강조했다.

그러면서 “그러니 평소 그의 철학과 소신대로 철저하게 제대로 수사해야 한다”며 “특권과 반칙, 불법을 제대로 수사해야 한다”고 덧붙였다.

