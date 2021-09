SKT, 군장병 요금 20% 할인…일과시간 외 데이터 무제한

선택약정 중복 시 최대 45% 할인

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤은 국군의 날을 맞아 오는 10월1일부터 현역 군 장병 고객을 대상으로 한 ‘0히어로 할인제도’를 새롭게 시행한다고 26일 밝혔다.

‘0히어로 할인제도’는 SK텔레콤 회선을 사용하는 군인 고객에게 요금제에 따라 20% 요금할인과 일과시간 외 무제한급 데이터를 추가로 제공하는 프로그램이다.

가입 고객은 현재 이용 중인 주요 5G 및 LTE 일반 요금제의 월정액 20%를 추가 할인 받을 수 있다. 해당 할인 혜택은 기존 선택약정할인(25%)과도 중복 적용돼 최대 45% 요금 할인이 가능하다.

군 장병 고객들이 부담 없이 데이터를 사용할 수 있는 혜택도 제공된다. 2019년 4월 군 부대 내 일반 사병의 휴대전화 사용 시범운영 및 2020년 7월 정식 허용 이후 군 장병의 데이터 사용량은 연평균 약 20% 증가하는 추세를 보이고 있다.

이러한 군 장병들의 이용 패턴을 고려해 4만원 이상 요금제를 사용하는 군인 고객에게는 일과 시간 후(평일 18시~22시, 주말 및 법적 공휴일) 이용할 수 있는 데이터를 매일 2GB(소진시 최대 3Mbps 속도로 이용)씩 추가 제공한다. 부대 내에서 데이터를 무제한급으로 사용할 수 있는 셈이다.

지금까지 군 장병들은 군인 전용 요금제 ‘0플랜 히어로’ 또는 ‘0플랜 슈퍼히어로’에 가입해야 맞춤형 혜택을 제공받을 수 있었으나, 새롭게 선보인 ‘0히어로 할인제도’는 주요 5G 및 LTE 일반 요금제 사용 고객으로 대상이 확대된 것이 가장 큰 특징이다.

이를 통해 일반 요금제를 유지하면서도 군인 전용 혜택을 받을 수 있게 되어 군 장병 고객의 요금 선택권이 대폭 강화될 것으로 전망된다.

‘0히어로 할인제도’는 SKT 고객센터 및 대리점에 입영통지서 · 입영사실확인서 · 병적증명서 등 현역 입대 입증이 가능한 공문서를 제출해 가입할 수 있으며, 입대일 기준으로 24개월 간 이용이 가능하다.

한편, SK텔레콤은 올해 국군의 날을 맞아 ‘0플랜 히어로·슈퍼히어로’ 또는 ‘0히어로 할인제도’ 가입 고객을 대상으로 남성 화장품 구독 브랜드 '오픈워크(OPENWORK)'의 스킨케어 제품 5종을 증정하는 이벤트도 시행한다.

해당 이벤트는 10월 1일부터 10일까지 SK텔레콤 ‘0한동’ 앱을 통해 신청할 수 있으며, 매일 선착순 350명씩 총 3,500명의 군 장병들에게 총 1억 6000만원 상당의 사은품이 제공될 예정이다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 “군 부대 내 휴대전화 사용 후 군 장병들의 복지 수준이 상당히 개선된 상황을 고려해 MZ 세대 군인들이 부담없이 스마트폰을 이용할 수 있도록 앞으로도 SK텔레콤의 군인 전용 혜택인 ‘0히어로’ 프로그램을 지속적으로 강화해 나갈 것” 이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr