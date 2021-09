▲이병일(동오그룹 명예회장)씨 별세, 조숙씨 남편상, 이정민·이성진씨 부친상, 이종선씨 장인상, 송현선씨 시부상 = 25일 오전 3시50분, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 27일 오전 8시, 장지 안양공원묘원, 02-3410-6917

