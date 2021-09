[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(청장 서대석)가 24일 서구청 들불홀에서 기관장을 포함한 5급이상 간부공무원 60여명이 참석한 가운데 폭력예방교육을 실시했다.

이번 교육은 매년 전직원으로 대상으로 4대 폭력예방교육을 해오던 것을 올해부터는 5급 이상 고위직 공무원에 대한 별도 교육이 의무화되면서 실시하게 됐다.

금번 교육은 성매매, 가정폭력 예방교육을 주로 다뤘으며, 지난 8월 6일에는 성희롱, 성폭력 예방교육을 실시한 바 있다.

이번 교육은 한국양성평등교육진흥원 폭력예방교육 전문강사 양동옥강사를 초빙하여 일상에서 발생하는 폭력 사례 중심의 강의를 통해 고위직 공무원의 역할의 중요성을 강조했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr