“캠핑족이 설레는 계절”…롯데마트, 캠핑용품 최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 29일까지 전점에서 등산 및 캠핑을 위한 제품들을 최대 20% 할인된 가격에 선보인다고 26일 밝혔다.

최근 ‘차박’ 트렌드가 급부상함에 따라 롯데마트는 관련 상품을 전년대비 20% 이상 늘렸다. 대표 상품으로는 혼자서도 쉽게 설치가 가능한 ‘카크닉 차박 텐트’와 나스카피 차박 큐브텐트’ 등이 있다. 또한 가을 자전거 여행을 계획 중인 이들을 위한 상품으로 ‘스마트 알루미늄 MTB자전거 베나토SF ’를 할인 판매한다.

롯데마트의 캠핑용품 매출은 지난 7월1일부터 8월31일까지 전년동기대비 크게 증가했다. 텐트는 86%, 의자·테이블 등 캠핑 퍼니처는 62.2%, 캠핑 침구는 30.5%, 캠핑 취사는 126.1% 판매량이 늘었다.

롯데마트 관계자는 “캠핑, 차박이 증가하는 계절을 맞아 실내외에서 모두 활용 가능한 상품들을 한데 모은 캠핑 용품 행사를 선보이게 됐다”며 “캠핑 시 편의성을 높여주는 다양한 상품들을 합리적인 가격에 즐겨보시기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr