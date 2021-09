"역직구로 中시장 진출 시작하세요"

중진공, 중국 해외직구시장 진출 온라인 설명회 참여기업 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 주중국대한민국대사관(대사 장하성)과 '크로스보더(콰징) 전자상거래 플랫폼을 활용한 중국 해외직구 시장 진출 온라인 설명회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

중진공과 주중국대한민국대사관은 최근 중국 현지 직접 진출에 따른 위험 부담과 투자 비용을 크게 줄일 수 있는 중국 해외직구 시장 진출에 관심을 갖는 기업이 늘어남에 따라 이번 설명회를 준비했다.

오는 29일 진행되는 설명회에서는 분야별 전문가가 참여해 ▲중국 콰징 플랫폼 이해와 활용 방안(티몰 글로벌 해외창고 기반 위탁판매 방식 등) ▲중국 현지 보세창구를 활용해 우리 기업이 큰 부담없이 중국 해외직구 시장에 진출하는 방안 ▲콰징 물류 이해와 활용 방안 ▲콰징 연계 왕홍 라이브 방송을 통한 상품 판매 방안 등을 소개한다. 중진공은 해외직구 시장 진출에 관심있는 중소기업이 정부로부터 지원받을 수 있는 사항을 안내할 예정이다.

중국 해관에 따르면 지난해 중국 크로스보더 전자상거래 거래 규모는 전년 대비 19% 증가한 12조5000억 위안으로 나타났다. 이중 기업과 소비자 간 거래(B2C) 규모는 1조6900억 위안으로 전년대비 31.1% 성장했고 중국 소비자가 해외직구를 통해 구매한 금액은 전년대비 16.5% 증가했다.

크로스보더 전자상거래 활용시 중국 진출에 필요한 각종 인허가 없이도 상품 판매가 가능하며 복잡한 검역 과정을 거치지 않아 통관시간 단축과 비용절감 효과를 누릴 수 있다. 또 일반 화물 수입관세보다 낮은 수입세율을 적용 받을 수 있다.

온라인 설명회 참가 신청 등 자세한 내용은 중진공 고비즈코리아와 주중국한국대사관 홈페이지에서 확인 가능하다. 조우주 중진공 온라인수출처장은 "이번 설명회가 중국 해외직구시장에 진출코자 하는 중소기업들에게 도움이 되기를 바란다"며 "중진공은 각국의 전자상거래 정보제공, 전문기업과 연계한 글로벌 쇼핑몰 진출지원, 자사몰 진출지원, 물류지원 등 다양한 방법을 통해 중소기업의 온라인 수출 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

