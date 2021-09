성북구, 공정무역 페어카페 나눔활동 협약 체결

구민 약 700여명에게 공정무역상품 체험 기회 무료로 제공 공정무역제품 접근성 높이고, 나아가 지역사회에 공정함 가치와 문화 확산시킴으로써 한국 공정무역운동 선도할 예정

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 지역내 지속가능한 ‘공정함’ 문화를 함께 만들기 위해 선정한 '성북구 페어카페'와 지난달 30일부터 이달 2일까지 '성북구 공정무역(Fair Trade) 나눔 활동 협약'을 체결했다.

성북구 페어카페는 공정무역 가치와 취지에 공감한 성북구 소재 소상공인 및 단체들이 운영하는 카페로 매장 내 다양한 공정무역 상품 (공정무역 커피, 마카롱, 과일청, 두유, 쿠키 등)을 취급·판매할 예정이다.

성북구는 이 사업을 통해 구민 약 700여명에게 공정무역상품 체험 기회를 무료로 제공, 공정무역제품의 접근성을 높이고, 나아가 지역사회에 공정함의 가치와 문화를 확산시킴으로써 한국의 공정무역운동을 선도할 예정이다.

해당 공정무역상품 체험권은 성북구 공정무역센터 외 6개 동 주민자치회에서 9월23일부터 배포될 예정, 지역내 페어카페 9개소에서 모두 사용이 가능하다.

성북구 페어카페는 ▲카페소일(동선동2가29번지)▲더듀얼로스터즈(보국문로20길18)▲성북지역자활센터더마실(종암로167)▲몽당협동조합커피몽당(성북로4길177)▲캐터스(삼선동4가292)▲성북마더센터맘콩카페(아리랑로19-3)▲카페설곡(안암로5길22)▲유정원카페(보문로30라길25)▲카페몰리다(동소문로6길4-10)로 총 9개소가 참여한다.

이승로 성북구청장은 “성북구가 공정무역 페어카페 나눔 활동을 통해 ‘지속가능’하고 ‘공정한’지역문화의 기반을 마련하는데 구민 여러분들의 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

