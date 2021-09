백신 효과 강조한 유은혜 "학교에서 접종 불이익·강요 없어야"

12~17세 소아·청소년 백신 접종 계획 27일 발표

유은혜 "16~18세 백신 감염 예방 효과 95% 이상"

교육감 간담회에서 "미접종자 불이익 없도록" 당부

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 고3 백신 접종 감염 예방 효과가 98% 이상이며 15세 이하도 비슷한 효과가 있을 것이라고 밝혔다. 다만 소아·청소년 백신 접종 여부는 각자 선택하는 만큼 학교에서 불이익을 주거나 접종을 강요하는 분위기가 형성되지 않게 해달라고 당부했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 24일 전국 시도교육감들과 간담회를 열어 백신접종 세부방안 지원 등을 논의했다. 교육부는 백신접종 일정과 접종 대상, 백신접종 관련 교육 과정 운영방안, 유의사항 등을 청취하고 간담회에서 제기된 의견들을 토대로 백신접종 계획과 관련한 학사운영 방안 등을 오는 27일에 발표한다.

질병청과 교육부는 예방접종전문위원회의 심의 결과 등을 고려해 초등학교 6학년에서 고등학교 2학년까지(12~17세) 소아·청소년에 대해서도 백신 접종을 추진한다.

유 부총리는 "현재까지 우리나라 소아·청소년의 코로나19 위·중증은 매우 드문 편이지만 변이 바이러스 확산 등으로 인해서 해당 연령대의 코로나19 감염 부담은 앞으로 더욱 커질 수 있다"고 말했다.

지난 7월부터 고3 수험생을 대상으로 백신접종을 진행한 결과 감염 예방 효과가 높다는 점도 소아·청소년 백신 접종 추진의 근거다.

유 부총리는 "질병청의 고3 백신접종 효과성 분석에 따르면 16~18세에서 감염 예방효과는 95.8%이고, 특히 18세의 경우 98.5%였다"며 "이러한 백신접종의 효과성은 15세 이하에서도 크게 다르지 않을 것으로 추정된다"고 설명했다.

이어 "식약처 허가사항에 따르면 12~15세에 대한 화이자 백신의 안전성은 기존 허가 연령이었던 16세 이상과 전반적으로 유사하고 양호하다고 한다"며 "백신 접종의 필요성, 효과성, 안전성을 종합적으로 고려해 예방접종전문위원회에서 12~17세의 백신접종 추진 권고를 심의했다"고 덧붙였다.

유 부총리는 접종 선택권을 부여하는만큼 접종 여부에 따라 학생에게 불이익을 주는 일이 없도록 해야한다고 강조했다.

유 부총리는 "접종 여부에 따라 교내 활동상 불이익이 없도록 챙겨 주시기를 부탁드리며, 무엇보다 예방접종은 본인 의사에 따라 시행되는 것이므로 학교에서 접종을 강요하는 분위기가 형성되지 않도록 살펴봐달라"고 말했다.

교육부는 학사 일정과 출결 등에 차질이 없도록 백신 접종 계획을 수립하겠다는 계획이다.

유 부총리는 "지필·수행평가 등 학교급별 학사일정에 무리가 없도록 충분한 기간을 부여하고 출결이나 평가에 불이익이 없도록 하는 학사 운영 지원방안을 질병청과 협의 중"이라며 "학생과 학부모에게 접종 시 유의 사항이나 이상 반응, 대처 요령 등에 대한 사전교육과 관련 안내 자료가 잘 전달될 수 있도록 해달라"고 당부했다.

유 부총리는 "연휴 이후 전국으로 흩어졌다 학교로 돌아온 학생들의 감염이 일시적으로 증가할 우려가 있다"며 "안전한 학교 환경 조성으로 아이들이 온전하게 학교 일상 회복을 누릴 수 있도록 교육부도 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.

