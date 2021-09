[아시아경제 이지은 기자] 한국전쟁 당사국들이 모여 ‘종전선언’을 하자고 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설에서 제안한 것과 관련해, 북한은 24일 ‘종전선언은 시기상조’라고 일축하며 대북제재 철회라는 기존 주장을 되풀이했다.

리태성 북한 외무성 부상은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화문에서 "종전을 가로막는 최대 장애물인 미국의 대(對)조선 적대시정책이 남아있는 한 종전선언은 허상에 불과하다"고 밝혔다.

리 부상은 미 본토에서 진행된 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사, 우리의 미사일지침 종료선언 등이 북한을 겨냥한 것이라고 주장하며 "조선반도 정세가 일촉즉발의 상황에로 치닫고있는 속에 종잇장에 불과한 종전선언이 우리에 대한 적대시(정책) 철회로 이어진다는 그 어떤 담보도 없다"고 주장했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr