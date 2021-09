한솔홈데코, 국내 최초 펫 전용 마루 '한솔펫마루' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 친환경 건축자재 및 인테리어 전문기업 한솔홈데코가 반려동물을 위한 맞춤 마루 제품인 '한솔펫마루'를 출시했다고 24일 밝혔다.

한솔펫마루는 국내 최초로 출시되는 반려동물 전용 마루 제품으로 최근 국내 반려동물 인구가 1500만 시대를 연 상황에서 소비자의 주목을 받을 수 있는 제품이다.

반려동물은 집안에서 달리거나 뛰어내리는 등 활동이 많아 부상 당하기 쉽다. 한솔펫마루는 이를 방지하기 위해 국내 최초 반려동물 안전을 위한 적정 범위의 논슬립 기술을 적용했다. 내수성이 강한 자재를 사용해 반려동물의 배설물로 인한 오염이나 냄새를 줄여 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 해준다.

또 한솔펫마루는 포름알데히드가 전혀 들어가지 않은 친환경 제품으로, 오염에 강하고 SIAA(일본 항균인증) 인증을 받은 표면재를 적용해 항균 및 항곰팡이 효과도 가지고 있는 안전한 제품이다.

반려동물의 발톱에 의한 바닥 흠집 등은 흠집 난 부분만 선택적으로 보수할 수 있어 실용성이 뛰어나며, 보수 방법도 쉬워 누구나 손쉽게 보수할 수 있다. 대리석 및 우드 재질 패턴 등 다양한 천연자재의 질감을 살린 디자인 포트폴리오로 고객 선택의 폭을 넓혔으며, 마루 결합 부위의 줄눈을 줄여 깔끔하고 세련된 느낌으로 공간을 연출할 수 있도록 했다.

한편, 한솔홈데코는 수의사이자 유명 동물 훈련사인 설채현 원장과 함께 반려동물과의 생활 속에서 필요한 팁을 제공하는 영상을 공식 유튜브를 통해 제공할 예정이다.

한솔홈데코 관계자는 "한솔펫마루는 반려동물의 안전과 위생에 각별히 신경을 쓴 맞춤형 바닥재 제품"이라면서 "우수한 논슬립 기능을 통해 반려동물뿐 아니라 어린이와 노약자에게도 안전한 공간을 제공할 수 있는 만큼 사람과 동물 모두가 행복한 공간을 만들 수 있도록 해줄 것"이라고 전했다.

