노루페인트, 고급 건축물 내부용 페인트 '순&수 세이프' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 노루페인트가 도장 전문가용 프리미엄 수성페인트 '순&수 세이프'를 출시하고 고급 건축물 도장 시장 공략을 강화한다.

순&수 세이프는 수성 내부용 1급보다 뛰어난 물성을 가지고 있는 프리미엄급 내부용 수성 도료로, 특수 에멀젼 수지와 안료를 사용해 더욱 강화된 내오염성과 세척성, 발수성을 확보했다.

낙서 및 오염 제거가 쉽고, 우수한 인장강도(잡아당기는 힘에 견디는 능력)로 기존 내부용 1급도료에는 없는 크랙저항성을 갖춰 페인트가 칠해진 소지면의 미세 크랙을 방지해준다. 따라서 시간이 경과해도 처음 도장했을 때의 컨디션을 오랫동안 깨끗하게 유지시켜 인테리어의 수명을 늘려줄 수 있다.

순&수 세이프는 환경표지 인증 및 항균, 항곰팡이 기능을 포함해 건축자재에 대한 유기화합물 방출강도를 평가해 등급을 부여하는 단체표준인증 마크인 HB마크 최우수 등급을 획득, 안전하게 사용할 수 있다.

내부 인테리어용 상급 페인트인 만큼 은은한 벨벳광이 감도는 마감으로 고급스럽고 세련된 광택으로 미려한 외관을 연출할 수 있다. 콘크리트, 시멘트몰탈, 석고보드, 벽지 등에 모두 잘 도색된다. 오피스텔, 상가, 학교, 병원 등 다중이용시설 및 기타 상업시설 내부 마감, 고급 아파트 단지와 빌라 등 주거시설용으로 사용할 수 있다. 4ℓ, 18ℓ 총 2가지 용량으로 출시됐다.

노루페인트 마케팅팀 담당자는 "순&수 세이프는 다중이용시설에 요구되는 내오염성, 내구성, 어린이·노약자시설에 특히 요구되는 친환경성, 그리고 최근 고급 주거시설 등에 요구되는 고품질 다기능 성능을 모두 만족시킨다"면서 "순&수 세이프 출시를 통해 시장에서 선택의 폭을 넓히고 고객 편의성을 높이겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr