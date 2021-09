美 CDC도 65세 이상·고위험군 부스터샷 권고

[아시아경제 조현의 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)는 23일(현지시간) 65세 이상 고령층과 고위험군 등에 대해서 부스터샷 접종을 권고했다. 미 식품의약국(FDA)이 이들에 대한 부스터샷 긴급사용을 승인한 지 하루 만이다.

CDC 자문기구인 예방접종자문위원회(ACIP)는 이날 표결에서 65세 이상과 장기 요양시설 거주자에 대한 화이자 백신 1회분의 추가 접종을 만장일치로 찬성했다. 기저질환이 있는 50∼64세에 대한 추가 접종은 찬성 13 대 반대 2로 통과시켰다.

로셸 월렌스키 CDC 국장이 ACIP의 권고를 승인하면 미국에서도 부스터샷 접종이 시작된다.

조 바이든 행정부는 전 국민 부스터샷 접종을 계획하고 있다. 하지만 보건당국의 권고에 따라 우선 고령자와 취약층만을 대상으로 접종이 시작될 것으로 보인다.

다만 향후 접종 대상이 확대될 가능성은 있다. 블룸버그통신은 "부스터샷의 안전성과 효과에 대한 추가 데이터가 확보되면 접종 대상이 늘어날 수 있다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr