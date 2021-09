서훈 국가안보실장 주재로 상임위 열어…한반도 종전선언 당사국 대화 재개 협의 추진

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 23일 서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 열고 문재인 대통령이 유엔총회 기조연설에서 밝힌 한반도 종전선언의 조기 실현을 위한 방안에 대해 토의했다고 밝혔다.

청와대는 "(NSC) 참석자들은 남북 유엔 동시 가입 30주년을 맞아 비핵화 진전과 평화체제 논의의 출발점으로서 문 대통령이 유엔총회 기조연설에서 연이어 제안한 종전선언을 조기에 실현하기 위한 방안을 토의하고, 관련된 당사국과의 대화를 재개하기 위한 협의를 추진해 나가기로 했다"고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr