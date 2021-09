[아시아경제 유병돈 기자] 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 600 전일대비 11 등락률 -1.80% 거래량 423,497 전일가 611 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 시티랩스, 서울 강북권역 버스정보안내단말기 설치 사업 수주시티랩스, 블록체인 기반 ‘위험구조물 안전진단 플랫폼’ 구축 사업 수주시티랩스, 1분기 순이익 11억으로 흑자전환… “재무 건전성 확보 총력” close 는 특수관계자인 로라크가 플레노투자조합에 진 48억원 규모의 채무에 대해 160억원 규모의 담보를 제공한다고 23일 공시했다.

이는 자기자본의 12.81%에 해당한다. 담보제공자사는 시티랩스가 소유하고 있는 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 70 등락률 +0.83% 거래량 61,611 전일가 8,450 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 케어랩스 굿닥, 추석연휴 운영 병원·약국 찾기 및 비대면 진료 지원굿닥, 백신 접종자 대상 여행?문화 등 제휴 혜택 지원케어랩스, 2분기 매출 239억원…전년比 32.2%↑ close 보통주 90만9473주(5.28%)다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr