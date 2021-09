[아시아경제 유병돈 기자] 수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,100 전일대비 100 등락률 -4.55% 거래량 427,368 전일가 2,200 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 수성 "배우 안재욱 주연 웹드라마…내달 촬영 시작"수성이노베이션 "퓨쳐하이테크, 하반기 DDR5 수혜 기대"수성 "자회사 퓨쳐하이테크, 실적 호조…모든 제품 고른 성장" close 은 11회차 무기명식 이권부 무담보부 사모전환사채 전환청구권 행사로 63만7348주가 다음달 12일 신규상장된다고 23일 공시했다.

이는 발행주식총수의 1.13%다. 전환가액은 1569원으로, 이날 종가 2100원보다 25% 이상 낮은 가격이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr