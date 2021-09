당국 "최고의 백신 접종 인센티브는 무료 접종과 적극적 피해보상"

[아시아경제 이춘희 기자] 보건 당국이 코로나19 백신 미접종자에 대한 불이익은 고려하고 있지 않다며 백신 무료 접종과 이상반응에 대한 적극적 피해보상이 접종자에 대한 인센티브라고 설명했다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장(국립보건연구원장)은 23일 오후 열린 코로나19 질병관리청 정례브리핑에서 "코로나19 백신과 관련해 가장 큰 인센티브는 원하시는 전체 국민들에 대해 무료로 접종을 하고, 범정부적으로 안전접종에 최선을 다하면서 이상반응에 적극적으로 피해보상을 한다는 것"이라며 이 같이 밝혔다.

권 부본부장은 이어 "92%의 국민이 연령 평균 등을 고려했을 때 백신을 이미 맞으셨거나 백신을 맞을 의향이 있다고 의견을 주셨다"며 "전 세계 어느나라보다도 백신에 대한 수용도가 높다"고 설명했다. 백신 접종 의향이 상당히 높은 만큼 백신 미접종자에 대한 별도의 불이익을 주는 방안 등은 고려하고 있지 않다는 설명이다.

그는 "물론 일부 백신에 대한 거부감을 갖고 있는 분들의 가장 중요한 이유는 역시 부작용"이라며 "안전에 대한 적극적 소통, 이미 백신에 대한 거부감이 낮은 상황에서 좀 더 원활한 접종이 이뤄질 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

현재 방역 당국에 따르면 다음달 2일까지 1차 접종이 진행되는 18~49세 연령층의 1차 접종률은 이날 0시 기준 대상자 2241만5616명 중 1653만2996명이 접종을 받으며 73.8%까지 올라선 상태다. 홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 "남은 예약자까지 포함하면 84.4%가 참여할 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

홍 팀장은 이어 "아직 접종에 참여하지 않은 미접종자는 약 577만여명으로 추산되고 있다"며 "이들에 대해 추가예약을 실시하는 것은 접종 가능한 연령층의 접종률을 보다 더 높임으로써 면역형성 인구를 확대하고 코로나19로부터 보호하기 위한 것이고, 건강상의 문제 또는 부득이한 사유로 기회가 주어진 시점에 접종을 받지 못하신 분들에게 다시 한번 접종 기회를 제공하기 위함"이라고 부연했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr