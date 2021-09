쿠팡플레이는 코미디쇼 'SNL 코리아'에 그룹 NCT 127이 출연한다고 23일 전했다. 강렬한 음악과 완성도 높은 퍼포먼스로 해외에서도 사랑받는 멤버들이 이제껏 보여준 적 없는 코미디 연기와 새로운 매력을 전할 예정이다. 4년 만에 전파를 탄 'SNL 코리아'는 배우 이병헌·하지원·조정석, 가수 제시 등 화려한 호스트 라인업으로 화제를 모으고 있다. 쿠팡플레이는 로켓와우 고객을 대상으로 한 쿠팡의 온라인 동영상 서비스(OTT)다. 로켓와우 멤버십에 가입한 고객이면 누구나 무료로 감상할 수 있다.

