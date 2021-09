[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 23일 부산시교육청에서 지역의 미래 인재 육성을 위해 부산사회복지공동모금회에 ‘BNK행복장학금’ 2억8500만원을 전달했다고 밝혔다.

‘BNK행복장학금’은 BNK금융의 공익재단인 BNK희망나눔재단이 지역의 우수인재 육성과 모범학생 지원을 위해 추진 중인 장학사업으로 2007년부터 현재까지 7600여명의 학생에게 총 69억여원의 학업장려금을 지원했다.

BNK희망나눔재단은 이날 전달식에서 부산, 김해, 양산 소재 25개 대학교와 부산시교육청, 지역아동센터, 아동복지협회로부터 추천받은 모범학생 185명과 카이스트(KAIST) 부설 한국과학영재학교 우수학생 10명 등 총 195명에게 1인당 최대 200만원의 장학금을 수여했다.

