이재명 "보수언론 가짜뉴스는 '전두환 집단학살'보다 중범죄…책임 물을것"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 악의적 왜곡으로 선거에 개입한 언론에 대해서는 '중범죄로 반드시 책임을 물어야 한다'고 주장했다.

이는 최근 보수 언론들이 이재명 경기도지사가 성남시장으로 재임할 때 '성남 대장동 민간개발사업'을 추진하면서 엄청난 비리를 저지른 것처럼 보도하며 내년 대통령선거에 직ㆍ간접적으로 개입하고 있는 데 따른 경고성 발언으로 풀이된다.

이 지사는 23일 페이스북에 올린 "악의적 왜곡으로 선거에 개입한 언론의 중범죄에 반드시 책임을 물어야 합니다'라는 글을 통해 "특정 후보를 불리하게 하려는 가짜뉴스는 허위사실 공표, 후보자 비방, 선거 방해, 명예 훼손은 물론 헌정질서 파괴행위"라며 강력 직격했다.

이어 "법을 어겨 이익을 볼 수 없고, 법을 지켜 손해 보지 않는 사회, 누구도 어떤 지역도 어떤 영역도 억울하지 않은 세상이 공정한 세상, 정의로운 세상"이라며 "악의적 언론은 전두환을 찬양하고 그 억울한 5ㆍ18광주의 희생자들을 폭도로 비난해 2차 가해했을 뿐 아니라, 가짜뉴스로 선량한 국민들을 속여 집단학살을 비호하는 정신적 좀비로 만들었다"고 맹비난했다.

나아가 "그 죄는 집단학살 범죄 그 이상"이라며 "고의적 악의적 허위보도에 형사처벌 외에 강력한 징벌배상이 반드시 필요하다"고 강조했다.

한편, 최근 '시사IN'이 국내 언론 신뢰도 조사를 실시한 결과 가장 불신하는 언론매체로 조선일보(17.4%)가 꼽혔다.

