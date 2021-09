'구제역 특별방역'‥ 경기도, 내달 1일부터 '구제역 백신 일제 접종'

소·염소 농가 전체 8830호 51만 5000마리 대상

도축장 출하 소·돼지 농장별 항체형성율 검사 강화

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 다음 달부터 시작되는 '구제역 특별 방역 대책 기간'을 맞아 10월 한 달간 도내 소·염소 등 우제류에 대한 '하반기 구제역 백신 일제 접종'을 추진한다.

24일 도에 따르면, 이미 지난 6일부터 일제 접종에 들어간 도내 구제역 발생 위험 지역 시·군 9곳을 제외한 소·염소 농가 전체 8830호 51만 5000마리를 대상으로 내달 1일부터 백신 접종을 시작한다.

이를 위해 소규모 농가(소 50두 미만)는 관할 시·군에서 백신을 일괄 구매해 무료로 배부한다. 전업 규모 이상 농가는 축협동물병원 등에서 직접 구매하되, 백신 비용의 50%를 지원한다.

접종 누락 개체를 막기 위해 ▲염소 농가 ▲소규모 소 사육농가 전체 ▲전업 규모 이상 농가 중 고령 농가 등 백신접종이 어려운 축산농가에는 공공 수의사가 접종을 지원할 예정이다.

백신 접종 대상 농가가 관할 읍·면·동사무소에 예방접종 지원을 신청하면, 공공 수의사가 시술을 지원한다.

도는 정확한 예방 접종 여부를 확인하기 위해 도축장 출하 소·돼지에 대한 농장별 항체형성율 검사를 강화할 방침이다.

구제역 항체 양성율이 저조한 농가로 확인되면 최소 500만 원에서 최고 1000만 원의 과태료를 부과하고, 예방 약품 지원 등 정부 지원사업 우선 선정에서 제외한다.

도는 현재 소 98.7%, 돼지 93.8%의 항체 양성율을 높였지만, 철저한 일제 접종으로 높은 항체 양성율을 유지한다는 방침이다.

한편 도는 2000년 구제역 첫 발생 이후 총 9차례의 구제역 발생으로 190만 마리의 우제류 가축을 살처분했다. 최근에는 2019년 안성에서 2건이 발생해 2223마리를 살처분 한 바 있다.

김종훈 동물방역위생과장은 "2010년부터 2019년까지 매년 구제역이 발생했고 최근 충남 홍성에서 NSP(감염 항체)가 검출되는 등 구제역 발생위험이 커지고 있다"면서 "철저한 예방접종만이 구제역을 예방할 수 있는 제일 나은 방법인 만큼, 도내 우제류 농가는 적극적으로 동참해 달라"고 당부했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr