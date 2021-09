[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲팬젠=식품의약품안전처로부터 혈우병 치료제 ‘PGA40’의 다국가 임상 3상 시험 계획 변경 승인

▲지니뮤직=최대주주 케이티스튜디오지니에서 케이티시즌으로 변경 예정

▲드래곤플라이=74억원 규모 리노펙 지분 양수 결정

▲대유=430억원 규모의 앤디포스 지분 양수 결정

▲YTN=대표이사 정찬형씨에서 우장균씨로 변경

▲와이더플래닛=86억원 규모의 아이비엘 지분 취득 결정

▲아이톡시=한국거래소 코스닥시장위원회의 상장폐지 의결

