정부 "베트남 신남방정책 핵심 협력국가…국내접종 활용후 백신 공여"(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 내달 중 베트남에 100만회분 이상의 코로나19 백신을 지원하기로 한 가운데 정부는 국내 접종계획에 전혀 차질이 없도록 국내에서 최대한 활용한 후 공여할 계획이라고 밝혔다.

강도태 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 22일 정례 브리핑에서 "베트남 공여 백신은 국내 접종에 충분히 활용하고 또 여유가 있는 물량을 활용할 예정"이라며 "100만회분 이상으로 논의 중"이라고 말했다.

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령은 21일(현지시간) 응우옌 쑤언 푹 베트남 주석과의 정상회담에서 "양국은 코로나 발생 초기부터 방역물자를 나누며 함께 위기를 극복해 왔으며, 한국은 100만회분 이상의 코로나 백신을 10월 중에 베트남에 지원하고자 한다"고 밝혔다. 한국이 특정 국가에 직접 백신을 공급하기로 한 것은 이번이 처음이다.

베트남에 백신을 공여하게 된 배경을 묻는 질의에 강 1총괄조정관은 "지금 베트남에는 약 15만 6000명의 재외국민이 거주하고 있고, 우리 기업이 약 9000여개가 진출해 있다"며 "우리나라와 신남방정책의 핵심 협력 대상 국가"라고 설명했다.

그는 "9월 중순 기준으로 보면 1일 확진자가 베트남에는 1만명 이상 발생해 심각한 코로나19로 어려움을 겪고 있다"며 "베트남에서 우리나라에 지속적으로 백신 지원을 요청한 상황들을 고려했다"고 전했다.

강 1총괄조정관은 "공여 백신은 국내 접종에 충분히 활용하고 또 여유가 있는 물량을 활용할 예정"이라며 "이 공여로 인해서 우리나라 백신접종계획에는 전혀 차질이 없도록 국내에서 최대한 활용한 후에 공여할 계획"이라고 강조했다.

베트남에 공여할 백신의 종류에 대해 그는 "백신 공여의 특성상 백신의 안전성과 수송 방법을 검토해야 하고, 제약사와도 협의가 필요하기 때문에, 향후에 베트남과의 협약이 체결된 이후에 구체적인 사항을 말씀드릴 수 있다"고 덧붙였다.

