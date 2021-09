한국마사회 부산연제지사, 부산장애인종합복지관과 ‘상생’ 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 부산연제지사는 지난 16일 부산 연제구 부산시장애인종합복지관과 지역사회 상생 및 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

두 기관은 장애인 복지 증진과 다양한 사회공헌활동으로 사회적 가치 실현을 위해 협력할 계획이다.

배기한 지사장은 “장애인 인식개선을 위한 활동을 함께 해 사회공헌을 위한 상호 협력을 강화해 나가기로 했다”고 말했다.

부산시장애인종합복지관은 매월 19일 지역사회 친밀감 형성을 통해 장애에 대한 인식 개선을 꾀하는 ‘식구데이(19day)’ 행사를 진행하고 있다.

한국마사회 부산연제지사는 ‘식구데이’ 행사에 꽃다발 등 행사물품을 지원하고 나눔키트 제작과 봉사활동에 참여해 지역사회와 소통과 나눔을 실천해오고 있다.

