"명품 팝업 등" 갤러리아百, 포스트 추석 마케팅 진행

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 추석 명절 이후 각 지점별 실속 있는 혜택이 담긴 상품 행사 및 팝업스토어 등을 진행하며 포스트 추석 마케팅에 나선다고 22일 밝혔다.

압구정동 갤러리아명품관에서는 10월2일까지 이탈리아 명품 여성복 브랜드 '막스마라' 팝업스토어를 진행, 올해 가을·겨울 신규 컬렉션을 선보인다. 특히 이번 '막스마라' 팝업에서는 브랜드 출시 70주년을 맞아 출시 연도인 '1951'을 로고화한 다양한 제품을 만나볼 수 있다.

명품관 식품관 고메이494에서는 오는 24일부터 30일까지 뉴욕식 치즈 케이크 브랜드 '덱스터고든' 팝업스토어를 진행한다. '덱스터고든'의 대표 메뉴는 고온에 살짝 구워 윗면이 탄 것처럼 보이는 바스크 치즈 케이크이다. 이외에도 ▲애플파이 전문점 '레드애플' ▲프랑스식 디저트 전문점 '브리앙' 등 다양한 디저트 맛집 팝업을 선보인다.

갤러리아 광교에서는 다가올 겨울을 미리 준비할 수 있는 매장들이 문을 연다. '캐나다구스'를 비롯해 ▲무스너클 ▲노비스 ▲파라점퍼스 등 다양한 프리미엄 패딩 팝업스토어를 전개한다. 오는 24일부터 30일까지 '비너스' 균일가전을 진행, 최대 80% 할인된 가격으로 이월 상품을 판매한다.

대전에 위치한 타임월드에서는 30일까지 디자인스튜디오 '길종상가' 전시 팝업을 선보인다. 이번 전시는 갤러리아 '라잇! 어스(Right! EARTH)' 프로젝트의 일환으로 재생에너지를 모티브로 한 설치미술을 만나볼 수 있다. 또한 글로벌 패션 브랜드 '코스(COS)'에서 최대 50% 세일 행사를 오는 22일부터 30일까지 9일간 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr