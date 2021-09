집 주소 입력하면 인천 수돗물 공급경로·수질정보 한눈에

수질정보 공개웹사이트 개편 23일부터 서비스

[아시아경제 박혜숙 기자] 집 주소를 입력하면 인천 수돗물의 공급경로와 수질정보를 한눈에 확인할 수 있는 웹 서비스가 제공된다.

인천시는 시민이 수돗물을 24시간 안심하고 마실 수 있도록 실시간 자동측정한 상수도 수질정보를 제공하는 웹사이트를 새롭게 개편해 23일부터 서비스를 시작한다.

웹사이트를 통해 제공될 주요 정보는 수질계측기에서 1시간 간격으로 제공하는 수질정보를 비롯해 정수장에서 수도꼭지까지 수돗물이 공급되는 경로와 수질정보, 정기적인 수도꼭지 수질검사 정보, 상수도 공사 정보, 공원 음수대 위치 정보 등이다.

기존 웹사이트가 우리 동네 수질정보를 텍스트 위주로 제공했다면, 이번에 개편된 사이트에서는 집 주소를 입력하면 수질계측기의 수질정보 뿐만 아니라 매월 검사해 발표하는 수도꼭지 수질검사 정보 등을 지도기반으로 구축해 인천 전역의 수질정보를 쉽게 확인할 수 있도록 개선했다.

또 우리 집 수돗물 수질정보 서비스는 컴퓨터 뿐만 아니라 모바일에서도 확인이 가능하다.

조인권 인천시 상수도사업본부장은 "연말까지 162개의 수질계측기를 추가로 설치해 감시 지점을 확대할 계획"이라며 "24시간 꼼꼼한 수질관리를 통해 안전한 수돗물 공급체계를 구축하고, 인천시민 누구나 실시간으로 수질상태를 확인할 수 있는 투명한 상수도 행정을 추진하겠다"고 밝혔다.

한편 인천시는 수질정보 공개 웹사이트 개시에 맞춰 23일부터 다음 달 15일까지 이벤트를 실시한다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 커피 기프티콘을 경품으로 제공할 예정이다.

