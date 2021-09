[포토]성북구 새마을부녀회 다문화가족 170세대에 추석명절 선물

[아시아경제 박종일 기자] 성북구 새마을부녀회(회장 조영남)가 지역 다문화가족을 위해 진행한 한가위 송편나눔으로 다문화가족 등 170세대가 행복한 추석을 보냈다.

성북구 새마을부녀회는 지난 15일 성북여성회관 요리교실에서 다문화가족을 위한 한가위 송편나눔 봉사를 진행했다. 사회적 거리두기로 인해 소수 인원만 참여 할 수밖에 없었으나 송편, 잡채, 나물무침, 구운김, 청사초롱만들기 키트 등을 준비해 다문화 가족 70세대와 다문화 이주여성 보호시설 2개소 등 총 100세대에 전달했다.

성북구 새마을부녀회는 매년 정기적으로 송편나눔, 월동기 사랑의 김장 나눔 등 평소 소외된 이웃을 보듬으며 나누는 손길로 따뜻한 세상을 만드는데 앞장서는 단체다.

이번 행사를 주관한 조영남 성북구 새마을부녀회장은 “작은 정성이지만 오늘의 나눔 봉사가 한가위를 맞이하는 다문화가족들에게 코로나 19를 이겨낼 수 있는 힘이 되길 기대하며, 앞으로도 지역사회 어려운 이웃들을 위해 꾸준히 사랑 나눔 봉사를 실천하겠다”고 소감을 전했다.

이승로 성북구청장은 부인 임명숙씨와 함께 부녀회 임원진들과 송편을 빚으며 “코로나로 인해 어려운 시기임에도 불구하고 시간을 내 나눔 봉사에 적극적으로 참여해 주신 성북구 새마을부녀회원 여러분들께 진심으로 감사드리며, 오늘 한가위 송편나눔 봉사가 코로나-19로 인해 멀어진 이웃 간의 거리를 좁힐 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”는 뜻을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr