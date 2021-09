김영환, 문준용 지원금에 "우리가 대통령 아들에게 졌다"

[아시아경제 권서영 기자] 김영환 전 국회의원이 문재인 대통령의 아들 문준용씨가 코로나19 예술지원금을 받은 것을 두고 "우리가 졌다"며 비판의 목소리를 높였다.

오늘(21일) 김 전 의원은 자신의 페이스북에 '아랑곳없는, 그런 사람 또 없습니다'라는 제목의 글을 통해 이같이 말했다. 김 전 의원은 "문씨가 또 예술지원금을 받았다고 한다"며 "이번에는 멀리 양구에서 받았다고 하니 이제 비판하는 것도 힘에 부친다"고 운을 뗐다.

김 전 의원은 "(문씨는) 지난 2년 동안 정읍에서 295만원, 한국문화예술위원회에서 6900만원, 서울문화재단에서 1400만원, 청주미술관에서 1500만원, 파라다이스문화재단에서 3000만원을 받았다"며 "여기에 양구군청에서 7089만원의 예산을 지원받은 것을 합치면 2년간 2억184만원 상당의 지원금을 배정받은 것이 된다"고 설명했다.

김 전 의원은 "재정자립도가 최하위 수준인 양구군에서조차 '탈탈 털어가기로' 한 모양이다"라며 "이런 대통령의 아들이 없는 나라에 살고 싶다", "문씨와 그의 가족들, 부득이 대통령의 가족들은 최소한의 염치도 없다"고 비판했다. 이어 "그들의 눈에는 코로나19로 고통받는 사람들 가운데 오직 한 사람만이 대한민국에 있는가 보다"고 비꼬았다.

또 김 전 의원은 "이런 대통령의 아들과 살고 싶지 않다"며 "대통령의 임기가 얼마 남지 않으니까 더욱 아랑곳하지 않고 마구잡이로 행동한다"고 주장했다. 그는 "국민은 오늘 졌다"며 "그러나 국민들은 결코 그들을 잊지 않을 것이다", "어떤 점에서 그런 사람 또 없다"라고 글을 마무리했다.

앞서 국민의힘 곽상도 의원실에 따르면 문씨는 강원도 양구군청이 지원하는 미술관 사업에 본인의 작품을 전시하며 지자체 예산 7000여만원을 받았다. 지난해 5월 강원도의 박수근어린이미술관 개관 당시 문씨는 자신이 출품한 미디어아트 작품 '숨은그림찾기'의 전시 예산으로 총 7089만원을 배정받은 것으로 알려졌다.

