제주해경, 이어도 해상서 영해지키며 추석 차례 지내

3002함, 연휴 기간 빈틈없는 경비로 안전한 제주해역 만들어

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 추석 명절인 21일 오전, 이어도 해상에서 경비 중인 제주해경 3002함에서 추석 기간 고향에 가지 못하는 해양경찰관과 의무경찰들이 바다 위 함상에서 차례를 지냈다.

21일 제주해양경찰서에 따르면 제주항에서 약 197킬로 떨어진 이어도 주변 해상에서 중국 어선들로부터 우리 영해를 지키고 항행하는 선박과 조업 중인 어선들의 안전사고 예방, 해상치안 확보를 위해 경비 중인 제주해경 대형함정 3002함에서 해양경찰관과 의무경찰들이 모여 함상 차례를 지내면서 고향을 방문하지 못하는 아쉬운 마음을 달랬다.

추석 연휴 기간 이어도 해상 경비 중인 제주해경 3002함은 해양사고 발생 시 구조 활동, 응급환자 이송, 국내 어선 조업 질서 유지, 외국 어선 불법조업 차단 등 각종 업무를 수행하고 있으며, 지난 3년간 해양사고 시 인명구조 120명과 조난선박 11척을 구조하고 불법 외국 어선 8척을 나포하는 등 해상 안전 확보와 해양 주권 수호를 위해 노력하는 제주해경의 주력 경비함정이다.

한편 제주해경 3002함 김홍윤 함장은 “가족들과 떨어져 추석 명절을 바다에서 맞이하는 아쉬운 마음을 뒤로하고 국민을 위해 맡은 업무를 성실히 수행 중인 모든 해양경찰관과 의무경찰들에게 감사하며, 평소와 같이 빈틈없는 해양경비 임무를 수행하여 국민이 안심하고 평온한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 말했다.

