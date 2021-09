美 입국시 코로나 백신 의무화‥중국인 입국 허용되나(상보)

백악관, 미 입국 조건 변경

중국 백신 허용 여부에 이목 쏠려



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 오는 11월부터 미국에 입국하려면 코로나19 백신을 접종해야 한다. '물 백신'이라는 평가를 받는 중국산 백신을 맞은 이들의 입국 허용 여부가 논란이 될 전망이다.

AP통신에 따르면 제프 지엔츠 백악관 코로나19 대응 조정관은 20일(현지시간) 미국에 입국하는 모든 외국 국적자는 항공기 탑승 전 백신 접종 증명서와 3일 이전에 받은 코로나19 음성 결과 증명서를 제출해야 한다고 밝혔다.

기존 코로나19 음성 결과 증명서를 제출하고 미국행 비행기에 탑승할 수 있었던 조건이 강화된 것이다.

대신 미국은 오는 11월부터 유럽과 영국 등 코로나 사태로 입국이 금지된 국가에서 오는 여행객들의 입국을 허용할 방침이다.

코로나19 사태 발발 이후 중단된 중국인의 입국이 허용될지도 관심이다. 미국은 현재 중국에 14일 이상 체류한 이들의 미국 입국을 금지하고 있다.

미 정부는 미국이 승인하지 않은 중국산 백신을 맞은 중국인의 입국을 허용할지에 대해 결론을 내려야 하는 상황이다.

중국 백신을 제한하면 중국산 백신을 접종한 많은 국가 국민의 미국 입국도 제한될 수 있다.

미국 식품의약청(FDA)과 질병통제예방센터(CDC)는 영국이 개발한 아스트라제네카 백신과 중국 및 러시아 개발 백신 사용을 승인하지 않았다.

지엔츠 조정관은 어떤 백신을 접종해야 미국 입국이 허가되는지에 대해서는 "CDC의 결정에 달려있다"라고만 밝혔다.

미국은 자국민에 대한 규제도 강화할 예정이다. 미 정부는 백신을 접종하지 않은 자국민의 경우 미국행 항공기 탑승 하루 전과 도착 하루 뒤 코로나19 검사를 받도록 강제할 계획이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr