간편식부터 쌀·반찬·과일·꽃까지 '정기 구독'하는 사람들

고객, 합리적 가격·편리성에 관심

기업, 안정적 수입·충성 고객 확보

[아시아경제 임혜선 기자] 유통업계의 구독서비스가 주목받고 있다. 합리적인 가격으로 선호 브랜드의 제품을 편리하고 다양하게 받아볼 수 있어서다. 기업 입장에서도 안정적 수익과 함께 충성 고객을 확보하는데 도움이 된다.

20일 컨슈머인사이트 조사 결과에 따르면 소비자 5명 중 3명이 정기구독 서비스를 이용한 경험이 있다고 답했다. '구독'이 하나의 소비 트렌드로 자리잡은 것이다.

코로나19 사태 장기화로 외식 빈도가 줄면서 집밥 만들기에 도움을 주는제품들이 구독 형태를 취하고 있다. 밀키트 전문 기업 마이셰프는 지난 7월 삼성전자와 협업해 멀티쿡 신개념 조리기기 ‘비스포크 큐커’에서 최적의 맛으로 조리되는 큐커 전용 밀키트 제품을 선보였다.

삼성전자의 ‘스마트싱스 쿠킹’ 앱으로 밀키트 뒷면의 바코드를 스캔하면 자동으로 조리가 완성되며,큐커로 조리할 수 있는 식품들을 매월 정기 구독하는 ‘마이(MY) 큐커 플랜’ 서비스를 통해 구매할 수 있다.

마이셰프의 큐커 전용 밀키트는 마이셰프 공식몰 기준 지난달 판매율 톱10에 3개가 올랐다. 출시 직후 시점인 지난달 공식몰 신규회원 가입률은 전월과 대비해 20% 증가했다. 큐커 전용 밀키트 주문 고객 중 78%는 마이셰프 첫 주문 고객인 것으로 드러났다. 또,마이셰프 밀키트의 주 고객층인 3040 세대의 주문 금액은 전월 대비 30% 늘었다.

정기 구독 주 고객층으로 파악된 3040세대 소비자들이 선호하는 메뉴는하우스 비프스테이크,스페니시 감바스알아히요, 트러플 벌집 삼겹 스테이크 등이다.

쌀부터 과일까지 모두 정기 배송해주는 서비스도 있다. 현대백화점은 식품 전문 온라인몰 ‘현대식품관 투홈’에 현대식품관이 큐레이션한 반찬·쌀·과일·한우·한돈 등을 정기 구독할 수 있는 서비스 '투홈 구독'을 론칭했다. 반찬은 현대백화점 압구정본점에서 20년 이상 운영중인 반찬가게 ‘예향’의 국과 반찬 5종으로 구성되며 매주 수요일에 배송된다. 쌀은 현대백화점의 ‘현대쌀집’에서 판매 중인 프리미엄 품종 쌀과 흑미·현미·병아리콩 등 잡곡을 영양과 맛·식감을 고려해 배합된 쌀·잡곡 5~5.5kg 분량이 3주마다 배송된다. 과일은 애플망고·포도·사과 등 소포장 과일 6~8종으로 구성돼 2주에 한 번씩 배송된다. 한우와 한돈은 매달 셋째 주에 배송한다.

깨끗한나라도 구독경제 트렌드에 발맞춰 네이버 브랜드스토어를 통해 '생활용품 정기배송'을 론칭하고, 화장지와 키친타월 등을 저렴하게 배송해 준다.

인테리어도 정기구독으로 해결할 수 있다. 꾸까는 구독자에게 정기적으로 꽃다발을 보내주는 꽃 정기구독 서비스를 운영한다. 원하는 꽃다발 크기와 받고 싶은 요일을 선택하면 전문 플로리스트가 만든 꽃다발을 2주에 한 번 보내준다. 계절마다 제철 꽃을 보내는 식으로 상품을 다양화했다. 정기구독 서비스 이용자는 약 4만 명에 달하며, 이용자 평균 연령은 30세다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr