▲손상혁(시사저널이코노미 광고국장)씨 부친상, 최정민(오지아이건설 소장)씨 장인상, 백운호(현대건설 주택사업본부 부장)씨 장인상=9월 20일 오전 5시 10분, 건국대병원 장례식장 특실201호, 발인 22일 오전 7시30분 성남시립추모공원, 02)2030-7901.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.