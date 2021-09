美, '호주 핵잠 기술이전'에…北 "안전에 영향 미치면 상응 대응"

[아시아경제 이지은 기자] 미국이 호주에 핵 추진 잠수함 건조기술을 이전하기로 한 것과 관련, 북한이 "연쇄적 핵 군비 경쟁을 유발할 수 있다"며 국가안전에 영향을 미치면 상응한 대응을 할 것이라고 경고했다.

북한 외무성 보도국 대외보도실장은 20일 조선중앙통신과의 문답 기사에서 "최근 미국이 영국, 호주와 3자 안보 협력체를 수립하고 호주에 핵 추진 잠수함 건조기술을 이전하기로 한 것은 아시아태평양지역의 전략적 균형을 파괴하고 연쇄적인 핵 군비경쟁을 유발시키는 매우 재미없고 위험천만한 행위"라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "우리는 미국이 이러한 결정을 내린 배경과 전망에 대하여 엄밀히 분석하고 있으며 우리 국가의 안전에 조금이라도 부정적 영향을 미치는 경우 반드시 상응한 대응을 하게 될 것"이라고 강조했다.

북한이 '상응한 대응을 하게 될 것'이라고 강조한 만큼, 추가적인 핵 도발에 나설지가 주목된다. 실장은 "조성된 정세는 변천하는 국제안보 환경에 대처하자면 장기적인 안목에서 국가방위력을 강화하는 사업을 잠시도 늦추어서는 안된다는 것을 다시금 확증해주고 있다"며 국방력 강화에 정당성을 부여했다.

실장은 "중국을 비롯한 우리 주변국가들이 미국의 이번 처사를 두고 지역의 평화와 안정,국제 핵전파 방지제도를 파괴하고 군비경쟁을 격화시키는 무책임한 행위라고 규탄한 것은 지극히 당연하다"며 "이번 결정이 '인도 태평양 지역의 안전을 위한 것'이라고 한 백악관 대변인의 발언은 그 어떤 나라든 자국의 이해관계에만 부합된다면 핵기술을 전파해도 무방하다는 주장"이라고 비난했다.

또 바이든 정부 들어 '미국의 이중기준 행위'가 더 농후하게 나타나고 있다고 지적하고, "보편적인 국제규범과 질서를 파괴하고 세계의 평화와 안정을 엄중히 위협하고 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr