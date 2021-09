카나리아제도 라팔마섬 50년 만에 화산 폭발

용암 수백미터 치솟자 주민 1만명 대피…폭발에 앞서 6600여건 지진 발생

총리는 유엔(UN)총회 참석 일정 취소

[아시아경제 국제부 기자] 북아프리카 서쪽 스페인령 카나리아제도 라팔마섬에서 50년 만에 화산이 폭발해 주민 최대 1만명이 대피했다.

해외 외신 등에 따르면 라팔마섬 쿰브레 비에하 국립공원 '카베사 데 바카' 구역 내 화산이 19일(현지시간) 오후 3시 15분께 분화했다. 용암은 분출구에서 수백 미터 높이로 치솟고 크게 세 줄기로 나뉘어 산비탈을 타고 흘러내리고 있다고 해외 외신들은 전했다. 사상자는 이날 밤까지 확인되지 않았다.

최근 쿰브레 비에하에서 지진이 빈발해 화산폭발이 예상됐다. 스페인 국립지리원(IGN)에 따르면 쿰브레 비에하에서 지난 11일 이후 주민이 진동을 느낄 정도였던 지진 3건을 포함해 소규모 지진 6600여건이 발생했다. 화산이 터진 이 날도 규모 4.2 지진을 포함해 지진 327건이 발생했다.

엘 파소와 로스 야노스 데 아리다네 등 4개 마을에 대피령이 내려졌고 당국은 주민 5000∼1만 명을 대피시켰다고 밝혔다. 라팔마섬 인구는 약 8만명이다.

쿰브레 비에하에서는 1971년 화산이 폭발한 바 있다. 당시 용암이 흐르는 모습을 촬영하던 사진가 1명이 사망하는 등 인명피해는 발생했으나 재산피해는 없었다.

한편 페드로 산체스 총리는 유엔(UN)총회 참석 일정을 취소하고 이날 라팔마를 찾아 당국과 대책을 논의했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr