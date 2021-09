美교통당국, 테슬라 도심 자율주행 확대에 제동

머스크, 도심 주행보조 확대 적용 계획…NTSB 위원장 "기본 안전 문제가 우선"

캘리포니아주 차량국, 테슬라 자율주행 거짓 광고 위반 가능성 조사중

[아시아경제 국제부 기자] 미국 연방교통안전위원회(NTSB)가 테슬라의 도심 운전보조 기능 확대 적용 계획에 제동을 걸었다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 제니퍼 호멘디 신임 미 NTSB 위원장은 테슬라가 안전 결함을 해결하기 전까지 도심 운전보조 기능을 출시해서는 안 된다고 밝혔다.

호멘디 NTSB 위원장은 "테슬라가 도심 운전보조 기능을 확대하기 전에 기본적인 안전 문제부터 해결해야 한다"면서 '완전자율주행'이라는 용어에 대해서도 "고객을 오도하는 무책임한 표현"이라고 비판했다. 그는 이어 "새 규제나 성능 기준을 발표하는 등의 조치를 통해 미래의 사고와 죽음에 미리 대처할 수 있다"며 관련 기관들에 선제적 조치를 주문했다.

앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소비자들이 '완전 자율주행(Full Self-Driving)'의 업그레이드 버전을 곧 신청할 수 있을 것이라고 예고한 바 있다. 테슬라는 지난해 하반기부터 고객과 직원 2000여 명에게 도심 운전보조 기능을 시험 주행 목적으로만 제공 중이다.

WSJ는 테슬라가 밝힌 완전 자율주행은 주로 고속도로에 적용하던 운전보조 기능이 도심 주행에 확대 적용하는 것이라고 설명했다.

테슬라의 자율주행 서비스에 지방 교통당국과 정치권도 안전 우려를 제기하고 있다. 캘리포니아주 차량국(DMV)은 테슬라가 자사 차량을 '자율주행'으로 거짓 광고해 주법을 위반했을 가능성을 조사 중이며, 민주당 소속 의원들은 미 연방거래위원회(FTC)에 테슬라의 기만적 마케팅 관행 여부를 조사하라고 촉구했다.

미 도로교통안전국(NHTSA)도 최근 테슬라의 자율주행 보조 기능인 '오토파일럿'과 관련된 여러 건의 교통사고들을 조사하고 있다.

