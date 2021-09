與 호남TV토론서 '화천대유' 난타전…이재명 "1원이라도 받았다면 후보 사퇴"

이낙연 "국민의힘 게이트라는 것 언제 알았나…역대급 일확천금 사건"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자들이 19일 호남권 TV토론회에서 이재명 경기지사가 성남시절 추진한 대장동 개발사업 의혹과 관련해 치열한 공방을 벌였다. 이른바 '화천대유' 논란에 가장 적극적으로 나선 후보는 이낙연 전 대표였다.

이날 오후 광주MBC 주최 민주당 대선 경선 후보 토론회에서 이 전 대표는 이 지사를 향해 "소수 민간업자가 1100배의 이익을 본 것이 국민들에게는 납득이 안되고 있다"면서 "본인이 설계했다고 말했는데 그러면 소수 민간업자가 1100배의 이익을 얻은 것은 설계가 잘못된 것인가, 설계에 포함돼 있었나"라고 물었다.

'야당 게이트'라는 이 지사의 반박에 "국민의힘 게이트라는 것은 언제 알았나"라며 "검경에 수사를 촉구하고 본인도 수사를 자청했는데 경기도나 당 분위기를 보면 증인 출석이나 자료 제출에 소극적인 것처럼 보도되고 있다. 이는 이 지사의 생각과 배치되는 것 아니냐"고 말했다. 그러면서 "본인이 그렇게 억울하다면 빨리 털어버리는 것이 본인에게도 좋을 것 같다"고 꼬집었다.

또한 이 전 대표는 "이 지사가 공정경제를 강조하고 부동산 불로소득을 뿌리뽑겠다고 했는데 배치된 결과가 나온 것 같아서 많이 놀라고 화난 것 아니겠는가"라며 "'역대급 일확천금 사건'이라고 볼 수 있다"고 강하게 공격했다.

이 지사는 "이 사업은 과거 국민의힘과 대장동 토지를 매입한 토건세력이 공공개발을 포기하게 하고 민간개발로 전환했다. 그 후 성남시장에 당선됐는데 공공개발로 전환할 때 엄청난 저항과 반발이 있었다"면서 "민간 사업자를 경쟁시켜 가장 좋은 조건을 제시한 곳을 채택해 사업을 진행하고 5500억원을 환수했다. 성공한 정책으로 봐달라"고 말했다.

이날 박용진 의원 역시 이 지사를 향해 "화천대유는 대박이 나고 국민들은 독박을 쓴 구조에 대해 당시 정책 책임자였던 성남시장으로 사과할 의향이 없냐"고 쏘아붙였다.

이에 대해 이 지사는 "1원이라도 부당한 이익을 취했으면 후보 사퇴하고 공직을 사퇴하도록 하겠다"고 말했다.

이날 추미애 전 장관은 이 지사는 두둔하는 모습을 보인 반면 이 전 대표와는 대립각을 세웠다.

추 전 장관은 "야당이나 언론이 아니라 이 전 대표가 이 지사 후보의 개인 비리 문제로 몰고가려고 한다"면서 "왜 분노의 화살을 우리 당 후보에게 향하게 하나"라며 이 전 대표를 질타했다.

또 마지막 발언에서는 "광주에서 지지해주지 않으면 정치 인생 끝나는 것처럼 하는 것은 광주분들이 이해할 수 없을 것"이라며 이 전 대표를 에둘러 비판했다. 그는 "지역주의를 볼모로 잡는 것은 바람직하지 않다"면서 "명분없는 호소, 이곳 분들이 쳐다보지 않을 것이다. 호남은 미래의 대세를 만들어 줄 것"이라며 본인에 대한 지지를 호소했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr