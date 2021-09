유승민, 文 '1차 접종률 70%' 언급에 "자화자찬 바이러스 백신은 없나"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원이 문재인 대통령의 코로나19 백신 접종률 언급과 관련하여 "자화자찬 바이러스"라고 표현했다.

지난 17일 문재인 대통령은 페이스북 게시글을 통해 "1차 접종 3600만 명, 접종 시작 204일만에 전체 인구의 70%가 1차 접종을 마쳤다"고 밝혔다. 또한 "1차 접종만으로는 해결되지 않지만 2차 접종을 앞당기면 조금씩 형편이 나아질 것"이라며 "국민들 모두 힘 내시고 희망을 가지시길 바란다"고 덧붙였다.

그러나 유 전 의원은 같은 날 자신의 페이스북 게시글을 통해 "자화자찬 바이러스 백신은 없습니까"라며 "문 대통령의 백신 자화자찬이 또 시작됐다"고 말했다. 유 의원은 "문 대통령은 1차 접종률 70% 달성을 두고 놀라운 접종 속도라며 타의 추종을 불허한다고 말했다"며 "그러나 대부분의 백신은 2차까지 접종해야 그나마 제대로 된 효과를 볼 수 있다"고 지적했다.

또 유 의원은 "국민들은 변이 바이러스로 인해 2차 접종을 끝내도 불안해하고 있다"며 "그럼에도 1차 접종률을 가지고 요란을 떠는 건 참으로 보기 민망하다"고 꼬집었다. 이어 "백신 확보 거짓말로 국민을 우롱하고 방역 대응 실패로 자영업자, 소상공인을 사지로 몰아넣고서도 아직까지 정신을 못 차린 것이냐"고 반문했다.

유 의원은 "스스로 극단적인 선택을 한 자영업자들께 죄송하다면 이렇게 말할 수 없을 것"이라며 "정작 죽음으로 내몰리는 자영업자, 소상공인들의 목소리는 외면하고 희망고문만 하는 것이 대통령이 할 말이냐"고 비판했다. 그리고 "전혀 위로되지 않는 말을 할 것이라면 차라리 입을 다물고 있으라"며 "그게 진짜 국민들을 위하는 방법"이라고 글을 마무리했다.

