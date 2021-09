대전시, ‘예산낭비 신고센터’ 운영…사례금 최대 2000만원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 내달 말까지 ‘예산낭비 신고센터’를 집중 운영한다고 19일 밝혔다.

예산낭비 신고센터는 세금이 허투루 쓰이지 않도록 시민이 직접 감시하고 예산의 오남용 사례에 시정조치를 요구할 수 있는 수단으로 운영된다.

불필요한 공사, 공공시설 에너지낭비, 부실공사, 낭비성 행사 등 예산의 부당지출에 대해 시정이나 개선을 요구하는 게 신고센터 운영의 주된 목적이다. 또 예산절감과 수입증대에 관한 아이디어도 센터를 통해 제시할 수 있다.

신고는 국민신문고 또는 시 홈페이지, 시청 예산담당관실을 통해 가능하다.

시는 신고 내용이 타당하다고 판단해 채택할 경우 최대 2000만원까지 사례금을 지급할 계획이다.

김승태 시 예산담당관은 “신고센터를 통해 시민이 일상생활에서 발견한 예산낭비 사례를 신고, 소중한 세금이 올바로·똑바로·제대로 사용될 수 있게 감시자 역할을 해줄 것을 기대한다”며 “시는 신고센터 운영과 함께 세출예산이 적시적소에 집행될 수 있도록 건전한 지방재정 운용에 힘쓰겠다”고 말했다.

