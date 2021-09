중국판 '틱톡' 청소년 하루 40분 이용 제한 시행

[아시아경제 이춘희 기자] 인기 동영상 공유 애플리케이션(앱) '틱톡'의 중국 버전인 '더우인'이 14세 이하 아동·청소년의 이용 시간을 하루 40분으로 제한했다.

더우인은 최근 청소년 보호를 위해 이 같은 조치를 시행했다고 18일 위챗 계정을 통해 발표했다. 이에 따라 14세 이하인 실명 가입자 모두에게 이용 시간과 콘텐츠 제한이 있는 청소년 모드가 적용되고 있는 상태다.

더우인의 청소년 모드에서는 하루 최대 40분까지만 앱을 사용할 수 있다. 또 오후 10시부터 다음날 새벽 6시까지 사이 시간에는 접속이 제한된다.

더우인은 현재 일간 활성 이용자가 6억명이 넘는 등 중국 내에서 선풍적 인기를 끌고 있다.

이러한 조치는 최근 18세 미만 청소년의 온라인 게임 시간을 일주일에 3시간으로 제한한 데 이은 후속 조치로 보인다. 최근 중국 정부는 18세 미만 청소년은 월~목요일에는 게임 접속을 제한하고, 금~일요일과 공휴일에만 오후 8~9시 1시간 동안만 게임 접속을 허용하는 조치를 시행했다.

